Немцы в 1941 году пришли в СССР, чтобы сделать советский народ рабами или уничтожить. В этом ни у кого не должно быть сомнений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что эти заявления – вовсе не пропаганда. Это открыто говорили сами немцы. Об этих планах говорил Гитлер на всех совещаниях, когда верстался план Барбаросса, заявил представитель Кремля на марафоне "Знание. Первые".

Пресс-секретарь президента также отметил: Россия признательна своим союзникам, хотя они и запоздали с открытием второго фронта. Также Песков напомнил, что ленд-лиз, по которому в СССР западные страны поставляли некоторые виды вооружений и продукты, был платной услугой. Расплачиваться Россия закончила за него только при президенте Владимире Путине, передает ТАСС.