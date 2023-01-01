Крутой показал, как изменилась Пахмутова после смерти Добронравова

Накануне, 29 апреля, на исторической сцене Большого Театра состоялся концерт, посвященный 100-летию Детского хора Большого Театра. На мероприятии отметилось множество знаменитостей, в том числе и редко выходящая в свет Александра Пахмутова. Отметим, что легендарному композитору уже 95 лет.

Как сейчас выглядит Пахмутова, показал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" ее коллега Игорь Крутой. Он опубликовал видео, как они сидят за роялем и играют в четыре руки.

В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях как Пахмутовой, так и Крутому. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. Не сдержали эмоций певицы Зара, Юлия Проскурякова, Алсу, актриса Екатерина Стриженова, певец Александр Буйнов, теледоктор Елена Малышева и другие.

Многие интернет-пользователи радуются, что Александра Пахмутова хорошо выглядит, что смогла взять себя в руки и начать жизнь с чистого листа после того, как умер ее муж, прославленный поэт Николай Добронравов. Напомним, композитор овдовела в 2023 году. За 67 лет совместной жизни Добронравов и Пахмутова написали более 400 песен. Многие из них вошли в репертуар известных певцов и коллективов.