София Ротару осталась без квартиры в Москве

После начала СВО София Ротару перестала приезжать в Россию с концертами. Обычно артистка регулярно появлялась в Москве, чтобы принять участие в съемках новогодних программ, однако уже который год певица находится в тени. Точно неизвестно даже, живет ли она на Родине - ходят слухи, будто артистка вместе с семьей перебралась в Италию.

До недавнего времени у артистки в Москве была недвижимость. Много лет назад тогдашний столичный мэр Юрий Лужков подарил "хуторянке" квартиру на Зоологической улице рядом с Московским зоопарком. Однако артистка выставила жилье на продажу.

И вот сейчас стало известно, что спустя пять лет тщетных попыток расстаться с квартирой Софии Ротару это наконец удалось. Как уточняет Mash, певице помогло переоформление недвижимости на сына Руслана. Говорят, аналогичным способом София Ротару избавилась от квартиры и в Крыму. Однако певица до сих пор не может найти покупателя на свой трехэтажный отель за три миллиарда рублей на полуострове.