Черный день для Европы настал, когда Европейская народная партия приняла решение продолжать поддержку Украины. С таким заявлением выступил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

ЕНП располагает большинством мест в Европейском парламенте. Партия решила направить еще больше денег на Украину - в то время как европейская экономика страдает. "Какой позор!" — написал венгерский премьер.

Орбан ранее посоветовал Европе признать безнадежность своей военной стратегии. Европейским политикам пора прекратить военный психоз, который охватил западные страны. Венгерский премьер убежден, что единственная задача сейчас — поддержать попытки президента США Дональда Трампа достичь мира.