Коллеги выдали новость о Лепсе: "У Гриши сейчас нет денег на свадьбу. Он весь в кредитах"

Летом должна была пройти свадьба 62-летнего певца Григория Лепса и 19-летней студентки из состоятельной семьи Авроры Киба. Однако в близком окружении артиста утверждают, что торжество состоится в другое время. Пока певец отложил мероприятие.

"У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 миллионов рублей, все вложил в новый бизнес", - сообщили коллеги артиста.

Как передает "КП", речь идет о новом элитном баре, который в ближайшее время хочет открыть Григорий Лепс. Кстати, певец ранее уже пробовал вести бизнес – у него были питейные заведения с демократичными ценами, но этот формат не принес успеха.

Напомним, что Аврора Киба и Григорий Лепс должны были оформить отношения буквально через несколько недель. И артист, и его невеста объявили, что торжество будет роскошным, но только для своих. "Сначала, думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких", — делился Лепс планами.

Однако не все поклонники верят в неземную любовь между Григорием и Авророй. Ходят упорные слухи, что у певца и его юной подруги лишь пиар-роман.