Подразделения группировки ВС России "Запад" освободили населенный пункт Новое в Донецкой народной республике. Российские войска полностью взяли Новое под контроль, сообщили в Минобороны России.

В сводке военного ведомства отмечается, что населенный пункт освобожден в результате активных наступательных действий ВС России. Также российские войска за сутки поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины и склады боеприпасов ВСУ.

В военном ведомстве уточнили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены предприятия ВПК Украины и склады боеприпасов. Уничтожены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.