В Москве подвели итоги открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста", который прошел в национальном центре "Россия". Большая дискуссионная площадка объединила гостей из 100 стран.

В течение трех дней эксперты, ученые, представители делового сообщества обсуждали, как обеспечить стабильное развитие в условиях современных вызовов. Говорили об искусственном интеллекте, цифровых валютах, создании умных городов, роли Глобального Юга.

Принять участие мог любой желающий. Для этого нужно было прислать эссе о будущем мировой экономики. Свои идеи предложили почти 700 авторов со всех уголков земного шара. Такой необычный формат использовался впервые.