В парке "Патриот" состоялась патриотическая акция "Сад памяти"

Защитникам родины посвящается. В подмосковном парке "Патриот" сегодня состоялась патриотическая акция "Сад памяти". Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников - известные актеры, певцы, общественные деятели. Они высадили еловую аллею в память о героических подвигах воинов, павших в боях за отчизну.

Напомним, "Сад памяти" - международная акция, которая объединила уже 30 стран. Цель - высадить 27 миллионов деревьев - именно столько людей потерял Советский Союз, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками.