Собянин: Гостями фестиваля "Пасхальный дар" стали около миллиона человек

Полторы тысячи творческих и кулинарных мастер-классов. А также 60 благотворительных фондов и НКО Москвы. Фестиваль "Пасхальный дар" продолжается в столице. Сегодня площадку в музее-заповеднике "Коломенское", посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В музее-заповеднике "Коломенское" - одна из площадок масштабного фестиваля "Пасхальный дар". Забавы на любой вкус – от выставок до мастер-классов. Один из них проводит студентка художественного института Виктория Князева. Учит рисовать храм и цветущие яблони.

Для сладкоежек на площадке фестиваля - ярмарка мёда, везли со всей страны – адыгейский, тамбовский, пензенский, краснодарский. Больше 150 пчеловодов представляют свою продукцию. А рядом винтажный рай – продают антиквариат: от виниловых пластинок до артефактов времен Великой Отечественной. Вот к примеру, советская фототехника и посуда известных советских заводов.

Спектакли, концерты, творческие мастер-классы и уроки милосердия. Фестиваль "Пасхальный дар" любят гости и жители столицы и стал уже доброй весенней традицией. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня отметил, что лейтмотив мероприятия – благотворительность и желание помогать.

"Десятый год – это юбилей фестиваля. В этом году его посетили около миллиона человек. Благодарю всех, кто принял в нем участие. Особенно тех, кто занимался благотворительностью. Это главный проект фестиваля. Спасибо москвичам. Фондам, которые принимали участие", - отметил Собянин.

Свои программы на фестивале "Пасхальный дар" представляют почти 60 благотворительных фондов и некоммерческих организаций Москвы. Купил сувенир – поддержал тех, кто нуждается. Заглянул в пункт "Москва помогает" – отправил подарок военным или семьям с новых территорий. Ведь главный смысл фестиваля – дарить добро окружающим.

"Хотел бы пожелать сил крепости. Душевной и телесной москвичам. Пусть господь хранит город Москву. Подлинными традициями нашего народа, с героизмом и нашей историей. И с достижениями, очевидцами которых мы и являемся", - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

А в конце дня в Коломенском пройдет концерт, на котором прозвучат народные песни. И даже когда фестиваль закончится, добрые дела продолжатся. Ведь пасхальное настроение — это не только куличи и ярмарки, но и внимание к тем, кому нужна помощь.