Два городских автобуса и грузовик столкнулись в Москве

В Москве выясняют обстоятельства массового ДТП с участием двух городских автобусов и грузовика. Авария произошла в районе Кронштадтского бульвара.

По предварительным данным, водитель грузовика "Мерседес" во время движения скончался за рулем из-за остановки сердца. Автомобиль стал неуправляем, переехал через тротуар и столкнулся с двумя городскими автобусами, в которых находилось почти 40 человек.

Есть информация об одном пострадавшем. На данный момент автобусы и грузовик уже эвакуировали.

А на юге города в Загорьевском проезде водитель каршеринга не справился с управлением на повороте и протаранил стену здания, в котором расположилась автомойка. В момент удара в там находились сотрудники, которых засыпало обломками. Серьезно никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы.