На станции "Нижегородская" запустили посвященный Победе поезд

В преддверии 80-летия Великой Победы на станции "Нижегородская" сегодня запустили поезд, посвященный праздничной дате.

На дисплее надпись - "С днем Победы", вагоны украшены Георгиевскими лентами. Внутри плакаты об истории войны, а также рассказы о героях железнодорожниках.

Поезд будет курсировать по МЦД-4, а также доезжать до Захарово, Орехово-Зуево, Электрогорска и Балашихи. Этот маршрут выбрали не случайно, по пути встречаются мемориалы и исторические места, связанные с Великой Отечественной войной.