Дворцу Шереметевых в Москве исполняется 250 лет

Дворцу Шереметевых - визитной карточке Москвы - исполняется 250 лет. По такому случаю в усадьбе устроят праздник в духе ушедшей эпохи. И, возможно, гости смогут представить, как в этих залах проходили великосветские торжества. Ведь для раутов дворец и строился! Как он смог пережить более двух веков?

"Большой дом цвета утренней зари" - так описывают современники дворец графа Петра Борисовича Шереметьева в исторических документах 18 века. Его строительство проходило, как тогда говорили, "под смотрением" известного столичного архитектора Карла Бланка и завершилось в 1775 году

Один из редких сохранившихся образцов раннего Московского классицизма и визитная карточка столицы. Это здесь снимали знаменитые исторические киноленты. А ещё дворец очень часто зрители видят на заставке нашего телеканала.

За порогом графского дома словно попадаешь в иное измерение - то ли античный храм, то ли царские покои, но никак не в деревянную загородную усадьбу. Над помпезными внутренними убранствами в стиле барокко работали иностранные мастера: приглашенный из Германии Иоганн Юст и другие именитые скульпторы, резчики, художники, а также русские вольные и крепостные живописцы.

"Кажется, что это мрамор, вазы похожи на полудрагоценный камень яшма, но выясняется, что это сделано из алебастра, и стены только выкрашены под мрамор. Почему же так это было сделано, неужели у Шереметьева не хватило денег, чтобы украсить всё настоящим мрамором?" – говорит Елена Дементьева, старший научный сотрудник научно-просветительного отдела и музейных программ Дворцово-паркового музея-заповедника "Останкино и Кусково".

Над этим вопросом до сих пор размышляют историки. Проблем с финансами у первого хозяина кусковского дворца, конечно, не было. Сенатор, генерал-аншеф, оберкамергер Императорского двора Петр Шереметьев удвоил своё и без того огромное состояние, взяв в жены одну из богатейших невест - дочь канцлера графиню Варвару Черкасскую.

Каждый из залов наряднее и богаче другого: хозяева здесь никогда не жили. Во дворце проводили великосветские торжества в летнее время. В этом танцевальном зале достоверно известно была Екатерина Великая, сама императрица со своей свитой в 1787 году была гостьей Петра Борисовича Шереметьева. А ещё здесь также были и другие императоры- и Николай I, и Александр III вместе со своей супругой и цесаревичем.

Музеем дворец Шереметьева стал практически сразу после революции, что многое объясняет о причинах уникальной сохранности его сокровищ. В XX столетии здесь было несколько реставраций. Масштабные работы во дворце планируются и в скором будущем. А пока в усадьбе ждут гостей на торжества по случаю сдвоенного юбилея: 250-летия Большого дома и 105-летия музейного комплекса.