Куда пропала актриса Любовь Виролайнен

Любовь Виролайнен была звездой советского кино. Она стала популярной после сыгранной ею роли в фильме кинорежиссера Сергея Герасимова "Любить человека". Не секрет, что отношения Виролайнен и Герасимова не ограничивались только работой, у них был роман. Особой пикантности ситуации придавало то обстоятельство, что режиссер был женат. Говорят, Сергей Герасимов настолько влюбился, что был готов оставить супругу Тамару Макарову.

"О нет, я не была такой красавицей, как Тамара Федоровна. Я была серой мышкой. Сергей Аполлинариевич полюбил меня за душу, за внутренний мир, а не за внешность", - считает Любовь Виролайнен.

Актриса рассказала, что предлагала Сергею Герасимову уехать из Москвы в Ленинград, однако тот отказал, заявив, что она будет ему изменять. Впоследствии Любовь Виролайнен все же покинула столицу, вышла замуж за хирурга и живет в Санкт-Петербурге.

Сейчас актрисе 84 года, уже порядка десяти лет она нигде не снимается, сообщает "Мир новостей". "А зачем? Я работала у лучших режиссеров, а сейчас играть каких-то бабушек не хочу", - объяснила Любовь Виролайнен.