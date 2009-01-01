Датчане объявили бойкот Coca-Cola из-за планов Трампа на Гренландию

Планы президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландию к Америке, а также его тарифная политика стали источником проблем для компании Coca-Cola. Жители Дании стали отказываться от популярного напитка.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив Coca-Cola в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена, продажи напитка немного снизились на фоне потребительского бойкота американских брендов. Сам топ-менеджер считает эту газировку датской - ведь товар производится внутри страны - но уважает решение людей. При этом продажи местного аналога Coca-Cola под названием Jolly Cola взлетели в 13 раз.

В 2009 году Гренландия получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Трамп говорил о возможности присоединения Гренландии к США еще в годы своего первого президентства, а после повторного избрания в Белый дом республиканец стал регулярно обсуждать этот вопрос публично.