Мать Тимати засветила большой живот Валентины Ивановой

Слухи о том, что рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) станет многодетным отцом, стали ходить еще месяц назад. Якобы его возлюбленная, модель Валентина Иванова, ждет ребенка. Интересно, что сама красавица быстро отреагировала на сообщения СМИ, опровергнув эти данные.

Однако на днях Валентина Иванова опубликовала видео, в котором якобы разговаривает по телефону и в момент, когда к ней подсаживается Тимати, объявляет в трубку, что сделала тест, и она беременна. С этими словами модель уходит, а ошеломленный рэпер, на секунду застыв, бежит за ней. Публикацию Валентина подписала лишь смеющимся смайликом, чем только добавила интриги.

Но, кажется, ситуацию все же прояснила мать Тимати Симона. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала короткое видео, сообщающее, что семейство отправилось в отпуск на курорт. Счастливая Симона показала в ролике близких, в том числе в кадре оказалась и потенциальная невестка Валентина Иванова.

Несмотря на то, что мать Тимати быстро сдвинула камеру, особо наблюдательные поклонники заметили, что модель сильно изменилась: у нее виден живот невооруженным глазом. Многие интернет-пользователи немедленно сделали вывод, что скоро рэпер станет многодетным отцом. А вот для Валентины Ивановой ребенок окажется первенцем.

Напомним, что у Тимура есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочке недавно исполнилось 11 лет. А от модели Анастасии Решетовой у артиста подрастает сын Ратмир. Ему в этом году будет шесть лет. Примечательно, что Тимати ни разу не был официально женат. По слухам, только Валентине Ивановой удалось завоевать сердце его мамы Симоны.