Нанести удар по Параду Победы на Красной площади 9 мая вовсе не сложно. У Украины есть мощные возможности в плане дальнобойного оружия, заявили в Раде. Депутаты поддержат военных при их желании спланировать такую операцию, заявил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

Нардеп уверен, что удар будет успешны даже в том случае, если российские военные стянут на Красную площадь все средства воздушного прикрытия. Такие возможности у Киева есть, заявил депутат.

Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне заявил, что России следует переживать насчет факта проведения парада в Москве. В Кремле же заявили, что парад отменять не планируют.