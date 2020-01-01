Михаил Ефремов после освобождения передвигается на общественном транспорте

Михаил Ефремов вышел из колонии 9 апреля. После освобождения знаменитый актер отметился в органах ФСИН по месту жительства и посетил больницу. Живет артист с детьми и женой в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке в центре Москвы.

А сегодня, 30 апреля, в Сети распространилась информация, будто актера заметили сидящим в автобусе. Напомним, что во время заседания по вопросу УДО Михаил Ефремов заявил, больше никогда не сядет за руль и полностью исключает алкоголь из своей жизни.

Насчет второго пока неизвестно, а вот первое обещание актер сдержал. Теперь он передвигается по Москве на общественном транспорте, передает SHOT, в распоряжении которого оказалась фотография, на которой запечатлен похожий на Михаила Ефремова человек на сидении автобуса.

Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в 2020 году. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и на своем внедорожник протаранил автомобиль курьера. Мужчина погиб на месте. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.