Еврокомиссия выделила почти миллиард евро на развитие ВПК в ЕС

Еврокомиссия решила устранить основные пробелы в таких областях оборонной промышленности, как средства военной мобильности и защита от беспилотников. ЕК выделяет 910 миллионов евро на развитие ВПК стран Европейского союза, сообщается в заявлении на официальном сайте Европейской комиссии.

19 марта ЕК представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в стратегии прописана поддержка Украины.

Поддержка Киева будет осуществляться путем увеличения военной помощи, а также более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности. Некоторые проекты предусматривают интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу.