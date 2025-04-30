Стало известно содержание разговора Трампа с Зеленским

Раскрыто содержание разговора президента США с украинским лидером. Дональд Трамп подтвердил Зеленскому свое намерение признать Крым российским. Однако от Киева американский лидер того же не потребовал, сообщает Axios.

По словам источника издания, Трамп ясно дал понять, что не просит об этом Зеленского. План предусматривает признание со стороны США, а не Украины, утверждает издание. Зеленский, в свою очередь, сообщил Трампу, что не боится идти на уступки ради прекращения конфликта – однако при этом попросил предоставить гарантии безопасности.

Трамп и Зеленский побеседовали 26 апреля, перед прощанием с Папой Римским в Ватикане. Позднее президент США сообщил, что Зеленский вновь просил поставить Киеву американское оружие.