Российские самолеты начнут летать в Абхазию с 1 мая

Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Икар" и "Северный ветер" (Nordwind) прорабатывают возможность полетов в Сухум (Абхазия) из разных городов нашей страны. Об этом в среду, 30 апреля, рассказали в Министерстве транспорта России.

В ведомстве уточнили, что речь идет про возможность рейсов компании "Икар" из Уфы в Абхазию с 3 июня, "Северный ветер"— из Казани с 4 июня и "Аэрофлота" — из Москвы с 31 мая. Кроме того, с 6 мая авиакомпания "Икар" запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум один раз в неделю.

Откроет же прямые перелеты из России в Абхазию авиакомпания "ЮВТ Аэро". Ее самолет вылетит из московского аэропорта Внуково в Сухум уже 1 мая, следующий отправится в столицу Абхазии 3 мая. После этого рейсы будут отправляться с периодичностью один раз в неделю, по субботам, сообщает ТАСС.

Абхазия — одно из популярных туристических направлений для россиян. При этом в Крыму и Севастополе курортный сезон пройдет без ограничений, на востоке России можно насладится видами Байкала. Территория Краснодарского края от Новороссийска и все побережье черноморское Краснодарского края свободны от загрязнения после ЧП с танкерами.

При этом полететь напрямую из Новосибирска в Мьянму не получится — авиакомпания Myanmar Airways International (MAI) прекратила рейсы из-за низкой загрузки и землетрясения, недавно обрушившегося на эту азиатскую страну.