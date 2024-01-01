Рада решила призывать в армию украинцев старше 60 лет

Украинским пенсионерам разрешат заключать контракт о службе в ВСУ. Законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

Как сообщил секретарь комитета по национальной безопасности Роман Костенко, есть условие – должно быть письменное согласие командира воинской части и положительное заключение военно-врачебной комиссии. Это позволит призвать в армию как можно больше украинцев.

Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. В сентябре 2024 года более 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 50 лет. несмотря на это, сотрудники военкоматов регулярно проводят рейды и применяют силу для задержания военнообязанных, в армию попадают даже непригодные по состоянию здоровья, передает ТАСС.