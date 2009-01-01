Адвокат рассказал о дележке многомиллионного имущества Галустяна

Сегодня, 30 апреля, Михаил Галустян объявил о разводе с супругой Викторией после 18 лет совместной жизни. У пары есть дочери Эстелла и Элина. За годы совместной жизни супруги сколотили внушительное состояние. Так, в браке Галустян стал обладателем ряда объектов элитной недвижимости.

Так, в 2009 году он купил в ипотеку квартиру в Москве. Затем артист построил в Сочи современный дом с бассейном, баней и летней кухней. А недавно Галустян стал владельцем еще одной квартиры в центре столицы — с видом на Москву-реку, сообщает Woman.ru.

Адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что комик уже обо всем договорился с супругой, и процесс по разделу имущества пройдет без эксцессов. "Я уверен, что Миша договорится по-честному, по закону. Это не обязательно две разные вещи. Думаю, никакого скандала не будет. Уверен, все будет дружно, весело и по-честному. Я Мишу знаю, он хороший парень", - заявил адвокат.

Его коллега Елена Сенина уточнила, что если между супругами не был заключен брачный договор, все приобретенное в период брака считается совместной собственностью вне зависимости от того, на кого оформлено имущество и, соответственно, будет делиться поровну. Однако если Михаил Галустян и его супруга подписывали брачный договор, то имущество будет распределено согласно этому документу. Но и брачный договор можно оспорить.

"Если, например, один из супругов находился под воздействием, угрозами. Но наиболее частым основанием для оспаривания брачного договора является: если один из супругов ставится в крайне невыгодное положение. Например, если одному все, а второму ничего", - объяснила Сенина.