Брэд Питт напуган тем, что Анджелина Джоли делает с их детьми

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году. С того момента между супругами длится ожесточенная война за детей. Наследники пары остались жить с матерью и отказались от фамилии отца, что не может не беспокоить актера.

Питт уверен, что Анджелина настраивает против него всех шестерых детей, и особенно старшую родную дочь Шайло. Как заявил изданию Marca один из приятелей Брэда, актриса делает все, чтобы наследники даже внешне подчеркивали ее достоинства. Так, например, Шайло всегда была больше похожа на отца, но за последний год девочка сильно изменилась и внезапно стала копировать мать. 18-летняя дочь Питта отказалась от своего непринужденного стиля и теперь ходит по Лос-Анджелесу с косичками, напоминающими прическу Лары Крофт, которую на экране воплотила Джоли.

Кроме того, Шайло сделала свою первую татуировку, символ Близнецов, именно под этим знаком зодиака родились Джоли и ее дочь. Питт не обращал внимания на эти изменения, пока не узнал, что Шайло выбросила личную вещь, которую ей еще в детстве подарил отец. Брэд боится, что любимая дочь окончательно от него отвернется.

"Питт чувствует, что его дочь все больше сходится с матерью, и он считает, что Джоли в течение многих лет манипулирует их детьми, чтобы противостоять ему. Сейчас это, по его мнению, достигло кризисного уровня", — сообщил инсайдер.

Напомним, как только Шайло исполнилось 18 лет, она официально сменила фамилию с Джоли-Питт на просто Джоли. Приемные сыновья Мэддокс и Пакс не общаются с актером уже несколько лет. Приемная дочь Захара и родные близнецы Нокс и Вивьен иногда видятся с отцом, но их отношения стремительно портятся.