Участие президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы в Москве будет иметь последствия для переговоров по вступлению его страны в Евросоюз. Об этом заявил в среду, 30 апреля официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Гийом Мерсье.

Чиновник сослался на еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос — она пригрозила Белграду такими последствиями, когда была там с визитом.

Кос пообещала, что все равно продолжит поддержит поддерживать стремление сербского народа вступить в ЕС, однако "участие президента Вучича в военном параде в Москве окажет влияние на эти усилия", в том числе на переговоры по реформам и дальнейшим шагам, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за неуважение к памяти тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, необходимо снять Каю Каллас с должности главы евродипломатии и отдать под международный трибунал ООН. Она пригрозила "последствиями" европейским политикам, которые поедут в Москву на торжества в честь 80-летия Победы.

Намерен приехать в Россию по столь важному поводу и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Назвав шантажом предостережение главы евродипломатии Каи Каллас, политик подчеркнул: он едет в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, погибших при освобождении Словакии.