Украинский дрон атаковал Энергодар

Дрон ВСУ атаковал Энергодар. Киевский режим не оставляет попыток дестабилизировать жизнь в городе-спутнике Запорожской АЭС.

Как сообщил в Telegram мэр города Максим Пухов, ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника вертолетного типа. Дрон нейтрализовали силы ПВО. На месте его падения работает группа разминирования.

Разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Мэр призвал жителей города быть предельно внимательными и осторожными, избегать открытых пространств. Угроза повторных атак сохраняется.