Способность "коалиции желающих" набрать для отправки на Украину" хотя бы 64 тысячи военнослужащих вызывает большие сомнения. С таким заявлением в среду, 30 апреля, выступила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

Этот комментарий последовал за вопросом начальника британского штаба обороны адмирала Энтони Радакина к европейским коллегам, способны ли они собрать миротворческий контингент численностью 64 000 человек, сообщает Reuters.

После того, как министры обороны стран Европы признались, что "нет никаких шансов" сделать это, Довиле Шакалене подчеркнула: "Если мы не можем собрать даже 64 тысячи, это не просто выглядит слабо — это и есть слабость".

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что отправка миротворческого контингента на Украину, за которую ратуют Лондон и Париж, стала бы рискованным и малоэффективным шагом. Рим вообще не рассматривает возможность участия в плане, который "является сложным рискованным и неэффективным вариантом".

Источники тем временем утверждают, что прежнее твердое намерение так называемой "коалиции желающих" отправить миротворческие силы на Украину "смягчилось" в процессе переговоров с представителями киевского режима. Причина проста: в Европе боятся реакции России.