Поплавская выдала неприглядную правду о Панине* и Лазаревой*

Яна Поплавская беспокоится, что сбежавшие из страны артисты могут вернуться. Исполнительница роли Красой Шапочки сравнила беглецов с тараканами, которые способны выжить в любых условиях.

По мнению актрисы, признанные иноагентами на территории России и внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Алексей Панин*, Татьяна Лазарева* и Артур Смольянинов* сами себя растоптали. Своими выходками они сделали все, чтобы упасть в глазах даже самых преданных поклонников.

"Они уже сами себя отменили. Я прекрасно понимаю, что они, как тараканы, привыкают к любому яду. Тараканы имеют генетическую особенность, что адаптируются достаточно быстро ко всему. Но только надо, чтобы они не поползли сюда. Пусть работают таксистами, в ресторанах, но не у нас", — поделилась Поплавская.

Высказалась Яна и о запрет на въезд в Латвию певице Кристине Орбакайте. По оценке латвийских спецслужб, пребывание дочери Аллы Пугачевой в республике не соответствует интересам национальной безопасности.

"Забавно, что Латвия отказывает то Хаматовой, то Орбакайте. В этом есть, конечно, какая-то "насмешка Бога"", — отметила Поплавская в беседе с "АиФ".

*Признан иностранным агентом на территории России, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов