Владимир Путин принимает участие в просветительском марафоне "Знание. Первые". Он проходит в музее Победы на Поклонной горе.
Президент осмотрел экспозицию общества "Знание", которое объединяет 30 тысяч лекторов по всей стране. В том числе участников спецоперации.
В ходе экскурсии, которую провел российскому лидеру гендиректор общества Максим Древаль, президент узнал о проекте "Родная игрушка". Он должен сделать популярнее настольные игры и конструкторы, основанные на отечественных истории и культуре.
"День Победы является особым днем для всей России", - заявил глава государства на встрече с участниками просветительского марафона. Путин добавил, что "участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор".