Владимир Путин принимает участие в просветительском марафоне "Знание. Первые". Он проходит в музее Победы на Поклонной горе.

Президент осмотрел экспозицию общества "Знание", которое объединяет 30 тысяч лекторов по всей стране. В том числе участников спецоперации.

В ходе экскурсии, которую провел российскому лидеру гендиректор общества Максим Древаль, президент узнал о проекте "Родная игрушка". Он должен сделать популярнее настольные игры и конструкторы, основанные на отечественных истории и культуре.