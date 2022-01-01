Суд ЕС запретил вывозить наличные евро в Россию даже для лечения

Запрет на вывоз наличных евро в Россию из Евросоюза распространяется даже на оплату лечения. Так гласит решение суда ЕС в Люксембурге, обнародованное в среду, 30 апреля.

В документе подчеркивается, что пресловутый запрет "применяется также в случае, когда деньги предназначены для финансирования лечения". Вывоз лицом, направляющимся в Россию, банкнот, деноминированных в евро, с целью финансирования лечения, которое он желает получить в этой стране, не является поводом для исключения из запрета, сообщает РИА Новости.

В марте 2022 года власти Евросоюза ввели запрет на поставку в Россию банкнот евро в рамках антироссийских рестрикций. Запрещалось продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России. Это относится к российскому федеральному кабмину и Банку России.

Российские власти при этом ввели законодательные ограничения на вывоз из страны иностранной валюты. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что главная задача валютного контроля – защита от негативного влияния антироссийских санкций Запада.