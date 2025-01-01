IIHF объяснила отказ включить Овечкина в Зал славы хоккея

Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) не видит смысла незамедлительно вводить капитана клуба НХЛ "Вашингтн Кэпиталз" Александра Овечкина в Зал хоккейной славы под эгидой организации. Такое заявление сделал в среду, 30 апреля, председатель IIHF Люк Тардиф.

Как пояснил спортивный функционер, для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения спортивной карьеры хоккеиста, а 39-летний Овечкин продолжает играть на льду.

Тардиф заверил, что "время Овечкина придет" и "нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает", сообщает Sport24.

Между тем власти столицы США объявили 11 апреля 2025 года днем капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Таким способом они выразили благодарность российскому хоккеисту за его успехи в составе команды.

Кроме того, когда Овечкин стал лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги, ему торжественно вручили символическую золотую клюшку. Две маленькие копии достались сыновьям хоккеиста Сергею и Илье.