Подготовка к подписанию договора о природных ресурсам между США и Украиной выходит на финишную прямую. Об этом рассказал в среду, 30 апреля, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам политика, документ могут подписать в ближайшие сутки, наряду с ним будут подписаны еще два исполнительных соглашения о создании фонда инвестиций и его финансировании.

По условиям соглашения новая военная помощь направляемая Соединенными Штатами Украине, будет считаться взносом Вашингтона в совместный инвестиционный фонд. В нем доли управления и наполнения будут распределяться в равном соотношении, 50 на 50.

При этом в основном взносы будут осуществляться в денежной форме, а Украина будет вносить в этот фонд вклад из новых лицензий на разработку полезные ископаемые.

Пресловутый фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение десяти лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay (бери или плати). В соглашении также прописаны нулевые пошлины для США и Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что подписание указанного документа не несет никаких противоречий планам европейской интеграции Украины и ее стремлению к вступлению в Европейский союз, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если Киев одобрит сделку с Соединенными Штатами по недрам, Владимира Зеленского повесят на Майдане, как итальянского диктатора Бенито Муссолини.

При этом исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что американские власти должны привести планируемую сделку по украинским природным ресурсам в соответствие с законодательной системой Евросоюза.