Заморозки в Москве 1-3 мая ставят под угрозу открытие сезона шашлыков

В первые дни мая, которые будут для большинства россиян нерабочими, прогнозируются заморозки в столичном регионе. Об этом предупредили в среду, 30 апреля, в главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Москве.

Как уточнило ведомство, в ночные и утренние часы в период с 1 по 3 мая местами на территории Москвы и Подмосковья ожидаются заморозки от минус шести до минус одного градуса, сообщает АГН "Москва".

Заморозки прогнозируются также в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областях.

Тем, кто планировал в предстоящие майские праздники открыть сезон пикников, советуют учесть погодные условия. Если отказываться от шашлыков не планируется, важно помнить, что за приготовление еды на огне в неприспособленных местах грозит наказание. О штрафах рассказала юрист Людмила Александрова.

Гастроэнтеролог Ольга Титова сделала еще одно предостережение для любителей шашлыков. Чтобы выезд на природу не обернулся проблемами со здоровьем, рекомендуется соблюдать определенные правила.