Народ рты раскрыл от вида Ксении Собчак: "Ничего себе подкрадули"

Ксения Собчак в модном наряде прогулялась по Москве. Прохожие чуть шеи не свернули, разглядывая телеведущую.

43-летняя жена Константина Богомолова вышла на улицу в темно-сером оверсайз-пиджаке, плиссированной юбке-солнце в тон и рубашке в полоску. Дополнила образ Ксения сумкой на поясе с меховыми подвесками, темными очками и серебристыми серьгами-кольцами. Но внимание публики привлекла обувь Собчак. Телеведущая выбрала для прогулки серо-голубые сапоги с длинными носами с отверстиями на концах и узором из желтых роз.

Фотографией в новом наряде Собчак поделилась на своей странице в соцсети. Народ неоднозначно принял модный эксперимент. Кому-то необычные сапоги Ксении очень понравились, а кто-то призвал выбросить их немедленно.

"К этим лыжам палки должны в комплекте идти", "Лимонные тяги", "Разве это сапоги? Это водосточные трубы", "Ничего себе подкрадули"; "Хорошие сапоги, надо брать!" — пишут пользователи Сети в комментариях.