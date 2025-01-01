Аэропорт Внуково примет участие в эксперименте по сбору биометрии у иностранцев

С 1 мая к эксперименту по сдаче биометрии иностранными гражданами подключается международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева, который относится к Московскому авиаузлу. Об этом рассказала в среду, 30 апреля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как написала Волк в своем Telegram-канале, цель эксперимента — усиление миграционной безопасности. Он помогает не допустить на территории нашего государства тех, кому запрещен въезд, а также всех, кто занимается деструктивной деятельностью.

В рамках этой работы иностранцы и лица без гражданства, пересекающие границу России через международные аэропорты московской зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев.

Ранее первый заместитель российского министра внутренних дел Александр Горовой рассказал, что с начала эксперимента по дактилоскопированию и цифровому фотографированию прибывающих иностранцев удалось выявить примерно 13 тысяч человек, которые попытались въехать в Россию в обход закона.

Тем временем президент России Владимир Путин пролонгировал по 10 сентября 2025 года срок, в который иностранцы должны узаконить свое положение на российской территории. Если они не оформят свой статус надлежащим образом, им надлежит покинуть нашу страну.