Родившие четверых детей Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко разъехались

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко в браке уже семь лет. Они воспитывают четверых детей — двоих дочек и двоих сыновей. Но то и дело появляются слухи, что в семье не все гладко.

Дмитрий и Анастасия на пересуды внимания не обращают. Более того, они настолько доверяют друг другу, что могут спокойно разъехаться по разным городам, оставив детей дома. На днях Тарасов отправился в Казань, а Костенко в Дубай.

Многодетные родители поездки не скрывают, оба активно ведут соцсети и делятся фотографиями из путешествий.

"Я в Казани. Можно уже сказать, в родном городе. Здесь много друзей, дел, встреч и так далее. Вот я прилетел в небольшую командировочку. Всем хорошего дня", — сообщил футболист, но не рассказал, чем именно займется в столице Татарстана.

Анастасия же хвастается снимками из отеля в жаркой стране. В прошлый раз без мужа Костенко летала, чтобы сделать пластическую операцию. Пока модель держит в секрете цель своего визита в Эмираты, но обещает все рассказать в ближайшие дни.