Некоторые граждане Франции воюют в зоне специальной военной операции на стороне России, а подразделение свое они символично назвали "Нормандия — Неман". Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

В среду, 30 апреля, президент России встретился с участниками просветительского марафона общества "Знание". В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне одной из важных тем беседы стала защита Родины — и в те годы, и сейчас.

Как подчеркнул Владимир Путин, "историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем".

Сегодня за рубежом, во Франции в том числе, есть люди, которые по-прежнему разделяют российские принципы и ценности, рассказал президент России. Он отметил, что "некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды" (цитата по ТАСС).

При этом президент России выразил полную уверенность в том, что рано или поздно отношения России с Европой восстановятся. Несмотря на нынешние разногласия, сомнений в этом нет, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в освобождении Курской области от украинских националистов российским бойцам помогали военные из КНДР. Владимир Путин подчеркнул: наша страна не забудет подвиг самоотверженных корейских бойцов и будет вечно чтить их память.

До того глава государства подписал указ о приеме в российское гражданство тех, кто заключил контракт на службу в Вооруженных силах, а также членов их семей. Такое же право есть у иностранных граждан, уволившихся из ВС России в период спецоперации.