Киркоров впервые рассказал, как умирал его отец: "Может, даже и к счастью, я этого не видел"

Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта. В последние мгновения народного артиста России окружали чужие люди, его сына Филиппа даже не было в стране.

"К сожалению, он ушел не на моих руках. А может, даже и к счастью, я этого не видел. Потому что, когда он лежал в гробу, он как будто бы спал", — поделился своей болью Филипп в шоу "Прямой эфир", впервые выдав крупицу информации о том, как умирал Бедрос.

По словам исполнителя хита "Единственная", уход дедушки стал ударом для Мартина и Аллы-Виктории. Девочка была вне себя от горя, ведь она очень любила дедушку.

"Я им сказал. У Аллы была, конечно, дикая истерика. Мартин более сдержан — он такой, немножко наша порода мужская", — признался Киркоров.

Бедрос был для внуком авторитетом, человеком, к которому они могли прийти и рассказать о своих бедах. Он воспитывал и поддерживал Аллу-Викторию и Мартина.

Филипп еще не принял уход отца. Голос артиста срывался, когда он говорил о Бедросе. "Он оберегал меня, я оберегал его. Он мне дал жизнь. Самое главное — подарил мне профессию, научил всему. Он был для меня примером всегда. Я всегда ему все новые песни показывал", — отметил певец.

Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Народного артиста России похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.