Россия готова обсудить с США их присутствие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом в среду, 30 апреля, рассказал руководитель государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Как уточнил Лихачев в ответ на соответствующий вопрос "Интерфакса", в случае принятия политического решения российскими властями "мы готовы обсудить это с американской стороной".

Ранее МИД России подчеркивал, что совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо другим государством недопустима, особенно если речь про западные страны. Ведомство пояснило: разведки стран НАТО обладают диверсионным потенциалом, что делает невозможным временный допуск представителей этих государств на станцию.

Киевский режим тем временем пытается нагнетать обстановку, распространяя слухи о том, что МАГАТЭ якобы самовольно и без согласования осуществило ротацию через российскую территорию. Однако само агентство эти инсинуации и опровергло.