Путин объяснил, почему важно передавать историческую правду, и поведал о личном

Главная тема этой встречи - 80-летие Великой Победы.

Путин: Это безусловно триумф нашего народа. Триумф советского народа и российского народа. Может быть, и в первую очередь российского народа, потому что если посмотреть по количеству потерь, то потери РСФСР составили около 70 процентов. Все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу.

Великая Отечественная война коснулась каждой российской семьи. Но это совсем не значит, что просветительскую работу можно не проводить. Напротив - в современном мире, когда историю переписывают, рассказывать правду о прошлом необходимо.

Путин: Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, они совершили подвиг, но они совершают его до сих пор. Даже те, которые погибли, защищая Отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия. Потому что историческая память о том, что было в прошлом, что есть сейчас, настраивает нас на то, что может и должно быть в будущем.

Президент обратил внимание на то, что важно уметь искренне донести информацию о роли советского народа в борьбе с фашизмом. И неслучайно в зале - участники федерального просветительского марафона, организованного обществом "Знание". Но память начинается с семьи.

Путин: Мне моя мама рассказывала. Немного, очень немного об эпизодах войны. Они тогда выжили во время блокады. В то время, когда отец воевал на фронте. Ребенка потеряли там маленького. И когда говорят люди, которым ты доверяешь полностью, это доходит до сердца.

Путин вспомнил о письме своего дедушки, которое он писал с фронта своему сыну.

Путин: Он писал с ошибками, он деревенский человек, крестьянин. Там в каждом предложении по 10 ошибок. Но что меня задело даже - он к своему сыну обращается на вы. И потом рассказывает, как погибла его жена, мама его сына. Шла перестрелка, пуля попала ей в живот, и она у него на руках умирала, у дедушки. И когда умирала, повторю, это характерная черта очень многих нашил людей, вне зависимости от национальности, говорит: не плачь, не расстраивай меня. Умирая, думает о нем.

Бок о бок с русскими на фронтах Второй мировой войны сражались и украинцы. А теперь государственной политикой киевского режима стал отказ от общей истории.

Путин: Что было, когда к власти пришел режим, который сейчас еще управляет в Киеве. И как насаждались вещи националистического характера. Национализм - это первая стадия к нацизму. Потому что национализм основан не просто на любви к своему этносу. А на ненависти к другим.

Националисты на Украине хотят тотального уничтожения всего русского. Вспомнить хотя бы, как сносят памятники Пушкину. А поддерживает это современная Германия.

Путин: Когда мы видим на Украине танки с крестами немецкого производства - конечно, здесь возникают некоторые ассоциации. Никуда от этого, к сожалению, не уйти. Это проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить. А мы, безусловно, нация победителей.

Однако в Европе, да и в целом в мире есть множество людей, которые помнят историю. Путин привел в пример авиационный полк "Нормандия-Неман" - французские летчики воевали на стороне Красной армии.

Путин: Всегда были люди, которые разделяли и разделяют наши принципы. Ценности. Люди, которые вместе с нами. И сегодня некоторые граждане французской республики воюют в зоне СВО вместе с нашими бойцами плечом к плечу. И тоже назвали свое подразделение "Нормандия-Неман".

Число союзников России в широком смысле растет. Во время Великой Отечественной было такое понятие - интернационал.

Путин: И сегодня нам этот интернационал нужен. Нам нужно работать с теми людьми, кто в Европе, в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много, и надо объединять наши усилия.

В зале были и участники специальной военной операции. Те, кто вернулся с фронта, а сейчас занимается просветительской работой. Все они с ликованием встретили освобождение Курской области.

Путин: Вышибли из Курской области противника. Но там еще по щелям, в подвалах каких-то сидят. Мы слышим, чего говорят, просят эвакуации. Но сейчас эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы по 2-3 человека, в норах сидят в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают, некоторых взяли в плен и отправили назад туда с предложение сложить оружие.

На встрече Путину предложили создать мемориал в Курской области в память о волонтерах СВО. Президент инициативу одобрил. А после официальной части к главе государства обратились активисты из Волгограда и попросили подумать о переименовании города-героя в Сталинград, как накануне был переименован местный аэропорт.

В неформальной обстановке президент еще немного пообщался с участниками встречи. А затем не менее радушно побеседовал с Оливером Стоуном - американским кинорежиссером.