На создание образовательных и производственных кластеров в регионах направят 1 млрд рублей

Правительство направит миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в регионах. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства.

Средства получат Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Херсонская и Запорожская области, а также Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Глава кабмина призвал не сбавлять темпы, развивая проект "Профессионалитет", и подключить к нему все колледжи страны, чтобы к 2028 году выполнить поручение президента и подготовить миллион востребованных для разных сфер экономики специалистов.

Еще один важный вопрос заседания - поддержка агропромышленного комплекса.