На создание образовательных и производственных кластеров в регионах направят 1 млрд рублей

Правительство направит миллиард рублей на создание образовательных и производственных кластеров в регионах. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства.
Средства получат Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Херсонская и Запорожская области, а также Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Ингушетия и Еврейская автономная область.
Глава кабмина призвал не сбавлять темпы, развивая проект "Профессионалитет", и подключить к нему все колледжи страны, чтобы к 2028 году выполнить поручение президента и подготовить миллион востребованных для разных сфер экономики специалистов.
Еще один важный вопрос заседания - поддержка агропромышленного комплекса.
"Повышаем контроль за тем, как перечисляют объединенную субсидию аграриям на местах. Если до 1 июля текущего года сельхозпроизводители не получат предусмотренные средства, то лимиты для этого региона сократятся на 10%. Большинству российских субъектов надо успеть направить половину финансирования, и не менее 20% – для Дальнего Востока. Еще один блок поправок уточняет условия предоставления грантов на развитие семейных ферм и материально-технической базы организаций, а также на инвестиционные проекты. Чтобы повторно оформить подобную помощь, нужно будет подтвердить сохранение постоянных рабочих мест и прирост производства продукции в течение пяти лет после предыдущего гранта", - рассказал премьер.