Нелечебную косметику и некоторые ноутбуки убрали из списка параллельного импорта

Российские власти приняли решение изъять из перечня товаров, разрешенных к ввозу в рамках схемы параллельного импорта, ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику. Об этом в среду, 30 апреля, рассказали в Министерстве промышленности и торговли России.

Ведомство пояснило, что исключение из пресловутого перечня устройств объясняется "выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, происходящих из дружественных стран".

Что касается косметики, в России налажено достаточное внутренне производство парфюмерно-косметической продукции, также фиксируется рост экспорта таких товаров из дружественных стран, сообщает ТАСС.

Параллельный импорт ряда товаров был разрешен в России на фоне массированного введения Западом санкций и ограничительных мер против нашей страны. Чтобы обеспечить удовлетворение потребностей россиян во всех видах продукции и исключить образование дефицита на российском рынке, власти разрешили ввозить в Россию определенные товары без согласия правообладателей.

Тем временем на Западе задумались над возвращением на российский рынок. Глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер рассказал о десятках запросов от компаний, желающих прозондировать почву. Однако они не торопятся предпринимать реальные шаги в этом направлении из опасений, что может потребоваться вновь поспешно уходить из России.