Российские бойцы вышибли противника с территории Курской области. Об этом напомнил в среду, 30 апреля, президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, Россия — это нация победителей, мы выгнали украинских националистов с нашей земли.

При этом остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в виде разрозненных групп все еще сидят там "по щелям и в подвалах", прося об эвакуации — им предлагают сдаться, цитирует президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа пощадить украинских военных заявил, что в случае сдачи в плен гарантирует солдатам Вооруженных сил Украины жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Дрон, запущенный операторами БПЛА группировки "Восток" ВС России, регулярно сбрасывает на позиции украинских националистов листовки. Ключевой призыв: "Возвращайся домой сегодня — ты нужен своим родным живым". Также на листовках напечатан QR-код по которому можно найти инструкцию по безопасной сдаче в плен.