Российские военные ведут активное наступление сразу на нескольких участках фронта. Штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии выбивают врага с укреплённых позиций и уверенно продвигаются вглубь обороны противника.

На южнодонецком направлении надёжную поддержку передовым группам в районе населённых пунктов Отрадное и Фёдоровка обеспечили миномётчики. Огнём из 120-миллимитрового орудия был уничтожен пункт управления БПЛА и скопление живой силы врага на линии боевого соприкосновения.

Опорный пункт противника на красноармейском направлении накрыли операторы FPV-дронов. Опираясь на данные разведки экипажи беспилотников точечно уничтожают заданные цели, расчищая дорогу штурмовым подразделениям.

Сокрушительные удары по неприятелю наносит реактивная артиллерия. Замаскированный в лесополосе на территории Сумской области укрепрайон неонацистов накрыли "Градом", сообщает "ТВ Центр".