В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Сидоренко

Младший ефрейтор Алексей Сидоренко, находясь на боевом дежурстве, обнаружил дрон противника с зарядом взрывчатки и сбил его. Упав на расстоянии от опорного пункта, беспилотник сдетонировал. Смелые и решительные действия Алексея не позволили боевикам нанести урон нашим военнослужащим.

Ефрейтор Александр Святошенко, находясь на наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся диверсионную группу ВСУ, занял выгодную позицию и открыл из пулемёта огонь по неонацистам, сковав их действия. В ходе скоротечного боя подразделение противника было уничтожено, сообщает "ТВ Центр".