Россияне встречают Первомай

В России отмечают День весны и труда. Во всех регионах страны запланировано множество мероприятий - шествий профсоюзов, фестивалей, концертов, выставок и флешмобов.

Первыми праздник встретили дальневосточники. Трудовые коллективы Петропавловска-Камчатского шествием прошли по центральным улицам города в сопровождении духового оркестра. Жителей Уссурийска пригласили на праздничный концерт.

В Комсомольске-на-Амуре чествовали рабочие династии. Во Владивостоке провели спортивные соревнования для детей и мастер-классы для взрослых, сообщает "ТВ Центр".