Собянин поздравил москвичей с Первомаем

С Днём весны и труда - праздником дружбы и справедливости - поздравил всех на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что Первомай дорог всем поколениям москвичей.

"В этот день мы чествуем людей труда. Строим планы и начинаем новые дела, из которых складывается благополучие наших семей, нашего города и нашей страны", - написал Собянин. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

1 мая в России отмечается День весны и труда. До 1992 года он носил название День международной солидарности трудящихся.

Сегодня в России проходят сотни мероприятий, приуроченных к празднику – шествия профсоюзов, концерты, выставки и флешмобы.