Президент России Владимир Путин рассказал, что не возражает против обдумывания вопроса возвращения Волгограду его прежнего названия — Сталинград.

Общаясь с участниками марафона "Знание. Первые", глава государства пообещал подумать над этим, но подчеркнул, что "это жители должны решать" — необходимо "у жителей спросить", что они думают о переименовании Волгограда в Сталинград, цитирует Путина ТАСС.

Разгром фашистов в Сталинграде ранее припомнил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в контексте специальной военной операции. Политик пообещал, что разгром националистического киевского режима "будет таким же, как в Сталинграде".

Лауреат Пулитцеровской премии и автор журналистских расследований Сеймур Хёрш также напомнил Западу о разгроме советскими войсками гитлеровцев под Сталинградом — он выразил сомнения в том, что "мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами", подразумевая российский народ как потомков победителей в Великой Отечественной войне.