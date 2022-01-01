Против иноагента Дмитрия Быкова* возбудили уголовное дело

Следователи возбудили против признанного иностранным агентом писателя и журналиста Дмитрия Быкова* уголовное дело. Об этом в среду, 30 апреля, рассказали в Следственном комитете России.

Как уточняет ведомство, Быкову* вменяют публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России), а также уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса России).

Следствие рассматривает вопрос об объявлении иноагента, скрывшегося из России, в розыск, сообщает "Интерфакс".

Министерство юстиции России включило Быкова* в реестр иностранных агентов в июле 2022 года. Он еще до начала специальной военной операции заявлял, что Россия "на 90% рабская и языческая", а также рассказывал про "разные породы людей".

Между тем общественники просят снять иноагентский статус с рэпера Алишера Моргенштерна*. Движение "Зов народа" считает, что музыкант реабилитировался: свел с лица татуировку, лечится от зависимостей, занимается благотворительностью и признает ошибкой отъезд из России.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр