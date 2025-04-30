Шойгу: страны Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине

Киев нарушает перемирие и мораторий на удары по объектам энергетики, потому что к этому подталкивает Запад. Европа стремится максимально затянуть конфликт. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу

"Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства", — отметил Шойгу.

По его словам, цель европейских лидеров, которые пытаются затянуть конфликт, — не допустить нормализации российско-американских отношений, пишет РИА Новости.

Шойгу подчеркнул, что для Москвы неприемлемо размещение иностранных войск на украинской земле. Военные подразделения западных стран на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для российской армии.