Немецкие танки, которые используют украинские военные в зоне спецоперации, вызывают ассоциации с событиями времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказал в среду, 30 апреля, президент России Владимир Путин.

Политик на марафоне "Знание. Первые" признал, что "возникают некоторые ассоциации" от появления на Украине танков с крестами немецкого производства.

Путин констатировал, что "никуда от этого, к сожалению, не уйти", сообщает ТАСС.

Российские власти не раз предупреждали Запад, что отправка вооружений на Украину — пустая трата денег и времени. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что западная боевая техника не способна изменить ситуацию на фронте — она как горела, так и будет гореть под ударами ВС России. Образцы трофейной западной техники показали россиянам на специальной выставке.

Издание Business Insider писало, что украинская армия за время российской военной операции потеряла несколько десятков танков Leopard германского производства. Это подтвердило, что "Leopard — мощные, высокоэффективные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми".